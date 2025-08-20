F1: Seria Alex Albon capaz de ter sucesso na Red Bull, se regressasse à equipa?
Apesar de muitas vezes injustas, as comparações são inevitáveis na F1. E Alex Albon já esteve dos dois lados da “barricada”: já foi comparado num contexto tremendamente injusto para si e também já o foi numa conjuntura muito mais favorável. Mas as comparações têm sempre algum material que é possível aproveitar.
Alex Albon teve uma passagem falhada pela Red Bull, por culpa própria, obviamente, mas também muito por culpa do cenário que encontrou na equipa. Saiu com o rótulo de “piloto de segunda” sem capacidade para ter sucesso na F1 e partiu para a Williams em busca da redenção. Lá, encontrou colegas de equipa sem capacidade para o ameaçar e ganhou confiança, fazendo um ou ouro brilharete pela equipa. Agora, com Carlos Sainz, tem finalmente um desafio digno desse nome, ao qual tem respondido com firmeza, sendo ainda o piloto “mais” da equipa. E se Alex Albon voltasse à Red Bull para enfrentar Max Verstappen? Teria sucesso?
O chefe da Williams, James Vowles, elogiou Alex Albon, descrevendo-o como um “animal completamente diferente” quando comparado com a sua passagem falhada pela Red Bull.
A sua contratação foi inicialmente vista como uma aposta arriscada, mas Vowles garante que o rendimento do piloto de 29 anos tem sido decisivo para a evolução da equipa.
“Diria que, em 2023, o Alex deu um enorme salto, e desde então tem evoluído todos os anos. Sempre foi incrivelmente rápido, mas agora acrescentou consistência”, explicou Vowles, em declarações à Motorsport Week. “O nosso primeiro trabalho é dar-lhe um carro capaz de atingir resultados. Este ano acredito que o conseguimos pela primeira vez. Depois, quando avalio o Alex, vejo que praticamente nunca comete erros. Mesmo quando algo corre mal, ele mostra uma força mental impressionante: lida com isso e regressa no dia seguinte ainda mais motivado.”
Comparação inevitável com Verstappen
Vowles reconhece que a passagem de Albon pela Red Bull acabou por ser marcada pela dificuldade em acompanhar o ritmo de Max Verstappen — um desafio que também outros companheiros de equipa do neerlandês não conseguiram superar.
“Se colocássemos o Alex de hoje ao lado do Max, ele seria um animal completamente diferente do que vimos na altura”, afirmou o dirigente. “O que mais me impressiona não é apenas a velocidade — que ele sempre teve —, mas a forma como aprendeu a ser resiliente perante tudo o que acontece à sua volta. É isso que lhe permite entregar resultados de forma consistente.”
Para Vowles, o nível máximo de Albon pode não ter mudado muito em termos de velocidade pura, mas a capacidade de atingir esse patamar regularmente é o que o torna num piloto totalmente diferente.
Seria Albon capaz de bater Verstappen? Dificilmente pois pouco têm os argumentos para bater o neerlandês de forma regular. Mas o tailandês teria agora ferramentas e capacidades para fazer muito melhor do que fez na sua primeira passagem.
