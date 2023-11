F1: Sergio Perez vs Lewis Hamilton e a luta pelo 2º lugar do campeonato | AutoSport

A luta entre Sergio Pérez e Lewis Hamilton nas três últimas corridas do ano pelo segundo lugar no campeonato de pilotos é um dos pontos de interesse da competição daqui para a frente.

No meio da luta entre as equipas de topo há uma intrigante batalha pelo lugar de segundo classificado atrás de Max Verstappen e sendo verdade que, especialmente Lewis Hamilton, não está interessado se termina em segundo ou terceiro lugar porque o seu objetivo é ser campeão, a verdade é que qualquer deles quer sempre estar o mais alto possível.

Por isso, o segundo lugar de Hamilton no México – juntamente com a desistência de Sergio Perez – equilibrou novamente a batalha pelo 2º lugar e a diferença entre os dois pilotos é agora de apenas 20 pontos a favor de Pérez, com Hamilton a reduzir essa diferença em 35 pontos nos últimos cinco fins-de-semana de corrida.

Isso é uma média de sete pontos por fim de semana e, dada a diferença entre os dois, significa que se a mesma ‘média’ de recuperação se aplicar até o final da temporada, então Hamilton vai superar Perez por apenas um ponto. O mexicano vai para Interlagos depois de um fim de semana frustrante em casa, que prometia muito, mas acabou de forma desoladora.

A diferença para Verstappen era pequena na qualificação e isso deu-lhe a oportunidade de atacar a liderança na Curva 1, mas a manobra foi demasiado arriscada e acabou em contacto com Charles Leclerc, que com Verstappen a seu lado não tinha qualquer hipótese de fugir.

Agora, no Brasil, Pérez estará no centro das atenções, pois vamos ver até que ponto o que se passou no México poderá afetar a sua confiança, que há muito não está nos píncaros, pelo que nesse contexto, Hamilton poderá acabar por reduzir ainda mais a diferença.

Mas vamos esperar que ambos estejam na plenitude das suas faculdades para que a luta se dê no ‘braço’…