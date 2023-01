F1: Sergio Pérez vs Daniel Ricciardo – Qual o melhor para a Red Bull? | AutoSport

Apesar da Red Bull negar qualquer tipo de intenção de colocar Daniel Ricciardo no lugar de Sergio Pérez, é inevitável não pensar que esta pode ser uma solução para a equipa sediada em Milton Keynes. Resta colocar a questão: com qual dos dois pilotos ficaria a Red Bull melhor servida?

Desde a saída de Daniel Ricciardo da Red Bull (motivada pela tendência da equipa em apoiar Max Verstappen) que a equipa de bandeira austríaca teve dificuldades em encontrar um substituto à altura. Primeiro Pierre Gasly, depois Alex Albon e por fim Sergio Pérez que, dos três, foi aquele que melhor conseguiu interpretar o papel desejado pela Red Bull. Mas nem tudo foi um mar de rosas para Pérez. A adaptação não foi fácil e apenas conseguiu igualar Verstappen pontualmente. Para piorar a situação, a relação entre os dois pilotos piorou com suspeitas de Pérez ter prejudicado de propósito a volta de qualificação de Verstappen no Mónaco (para benefício do mexicano que acabou por vencer a corrida) o que levou o neerlandês a negar qualquer troca de posição em pista para beneficiar o mexicano, mesmo depois das contas do título encerradas.

Pérez, que tem contrato até 2024, além de ter de provar que é um piloto capaz de se aproximar de Verstappen, tem de lidar agora com a ameaça de Daniel Ricciardo. O australiano saiu da Red Bull em busca de novos desafios, quando sentiu que a equipa estava demasiado focada em Verstappen. Passou pela Renault onde, apesar do mau arranque, acabou por fazer um trabalho positivo e mudou-se para a McLaren duas épocas depois. Mas a ida para Woking redundou num fracasso, com duas épocas abaixo do esperado, apesar da vitória alcançada em Monza. Regressou agora à Red Bull para assumir o papel de terceiro piloto e “poster boy” da Red Bull.

Com qual dos dois pilotos a Red Bull ficaria melhor? Estatisticamente não é fácil tomar a decisão olhando para os números dos dois pilotos.

Daniel Ricciardo Sergio Pérez Corridas 232 235 Pontos 1311 1201 Vitórias 8 4 Pódios 32 26 Top 10 131 151 Poles 3 1 Voltas mais Rápidas 16 9

Apesar da vantagem de Ricciardo, as diferenças não são muito vincadas e somando os valores da carreira dos dois pilotos, vemos que são equivalentes. No entanto, Ricciardo, que já foi encarado como um dos principais talentos da F1 e um potencial candidato ao título. Perdeu “gás” e as últimas épocas na McLaren em nada beneficiaram a sua carreira, mas costuma-se dizer que “quem sabe nunca esquece”. Do lado de Pérez, sempre tivemos um piloto muito capaz, regular e inteligente em pista (especialmente depois de 2014 em que conseguiu refrear o ímpeto da juventude), mas nunca foi visto como um piloto com capacidade para lutar pelo título de forma clara e inequívoca, mas o seu talento sempre foi reconhecido e respeitado.

Quem pode ser o melhor colega de equipa para Verstappen? De lembrar também que ambos tiveram problemas com Verstappen, mas ao nível da relação pessoal, Ricciardo sempre conseguiu estar um pouco mais próximo do neerlandês do que Pérez. Pode parecer um critério superficial, mas Verstappen tem contrato até 2027, é assumidamente a estrela da equipa e é normal que as escolhas sejam pensadas também para o seu bem-estar. Assim, olhando para os números e para todos os fatores, Ricciardo parece ser uma aposta mais acertada, mas Pérez já demonstrou que pode ser uma mais-valia para a equipa. Até 2024 o mexicano terá o lugar garantido, mas depois disso (ou antes, dependendo do evoluir da situação) a Red Bull poderá ter de optar, tendo Ricciardo reservado para qualquer eventualidade e a máquina do programa de Jovens Pilotos a dar mais talentos.

A carregar…