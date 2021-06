F1: Sergio Perez vê potencial renovação “como algo natural” | AutoSport

Foi apenas o quinto piloto a vencer uma corrida com as cores da Red Bull e tem um historial tremendo na F1, sendo considerado por muitos, um dos melhores pilotos a cuidar dos seus pneus, como ficou bem representado no GP de França. Sergio Perez não teve uma chegada branda à equipa, mas tem vindo a fazer corridas muito boas, ao ponto de ser difícil questionar sequer a sua contratação.

O mexicano abordou a questão da possível renovação com a Red Bull, já que o seu contrato é de apenas 1 ano. Para Perez, isso deverá acontecer, porque se sente confortável a trabalhar com a equipa e o sentimento parece recíproco, segundo o mesmo.

“Haverá um momento tranquilo onde poderemos falar sobre isso e esperamos que não demore muito tempo, porque não tenho uma boa experiência quando se demora muito tempo. Mas vejo-o como algo natural; uma vez que, se me sinto confortável com a equipa, a trabalhar com eles e eles comigo, é algo que deve acontecer naturalmente, acontecer muito suavemente, e devemos simplesmente esquecer isso durante a época e concentrar-nos apenas nas coisas certas”.

O seu colega de equipa, Max Verstappen, é da opinião que a equipa deve renovar com Sergio Perez, com quem tem uma boa ligação, mesmo fora de pista.

“Claro que já conhecia o Checo [Sergio Perez] antes – não como colega de equipa, por isso é um pouco diferente – mas acho que até agora tem sido ótimo e ser capaz de trabalhar em conjunto agora na frente, para obter o melhor resultado para a equipa, é o que se quer. Com certeza, eu gostaria que isso continuasse. E sim, ele é um ótimo companheiro de equipa e também nos podemos divertir muito; nem sempre precisamos de falar de carros e de set up e assim por diante”.