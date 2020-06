F1, Sergio Pérez: “Vamos bater todos os recordes”

Sergio Pérez acredita que muitos recordes irão cair este ano e está entusiasmado com o potencial do novo carro o RP20.

Muito se fala das unidades motrizes, do seu preço da sua complexidade e das dificuldades que trazem. Muito se fala do peso dos carro, do ar sujo que produzem e que dificultam as ultrapassagens. É fácil apontar o dedo de forma negativa a esta geração de carros. Mas muitos parecem esquecer-se que se tratam dos carros mais rápidos de sempre da F1. A sua performance é fenomenal e demorará alguns anos até voltarmos a ter tempos por volta deste calibre, até porque os novos regulamento estão focados nas lutas em pista e não na velocidade pura.

Sergio Pérez acredita que muitos recordes irão ser quebrados este ano:

“Estamos a guiar os carros mais rápidos da história da Fórmula 1”, disse Pérez ao site oficial da Fórmula 1. “Não se pode imaginar as velocidades que fazemos nas curvas rápidas. Não é nada próximo dos anos anteriores. As voltas de qualificação serão incríveis. Vamos bater todos os recordes este ano com a geração de carros que temos, eles são simplesmente os melhores carros. ”

Pérez revelou que conversou com Otmar Szafnauer, CEO e chefe de equipa da Racing Point, e o engenheiro-chefe Tom McCullough sobre o potencial do RP20, e todos são motivados a entrar na nova temporada.

“Eu liguei para Otmar e também para Tom, nosso engenheiro-chefe, e disse-lhes ‘ sabem, pela primeira vez nas nossas carreiras, temos um carro competitivo'”, disse Perez. “Obviamente, não sabemos o quão competitivo é, mas sabemos que é bastante encorajador. “

A Racing Point surpreendeu nos testes em Barcelona com um carro muito semelhante ao da Mercedes, levantando algumas suspeitas entretanto refutadas pela FIA. A performance do carro foi muito interessante e a equipa era considerada a favorita do meio da tabela. Na Áustria poderemos finalmente todo o potencial da nova máquina da Racing Point.