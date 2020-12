F1: Sérgio Perez tem opções para 2022 e pode ser reserva de uma equipa grande em 2021

A esperada conferência de imprensa de Sérgio Pérez trouxe poucas ou nenhuma novidades. O piloto não adiantou nada de concreto mas admitiu que já tem planos para 2022, caso a ida para a Red Bull não se concretize.

Numa conferência de imprensa algo estranha, Pérez não fez nenhuma revelação e deixou muito em aberto. No entanto já terá planos para 2022 e assim, caso tenha de fazer um ano sabático, deverá ter opções para a época seguinte:

“Já tenho opções para voltar à F1 em 2022. Mas eu quero estar na F1 e hoje, nenhuma outra categoria me interessa para 2021.“

“Com certeza um ano afastado vai diminuir um pouco o nível de competitividade, mas é preciso levar em conta que as regras vão mudar muito em 2022. Eu acho que isso não me afetaria muito. No final, com a experiência que tenho, consigo voltar à F1 e em 200 voltas, estar ao meu nível. Vimos isso com outros pilotos que saem e voltam no ano seguinte.”

“Existe a possibilidade de ser reserva e eu tenho que discutir isso”, disse Perez. “Há uma hipótese de ser piloto de reserva numa das maiores equipas da F1. Mas não estou muito convencido de que viajaria para todas as corridas como reserva. São 23 corridas e vou ficar longe de casa, da minha família, muito tempo, sem correr. Neste ponto da minha carreira, não aceitaria, mas ainda está em discussão e posso fazer menos corridas”.