F1: Sergio Pérez tem as portas abertas da Fórmula E e será “bem-vindo”, garante Alberto Longo | AutoSport

Jean-Éric Vergne, Sébastien Buemi, Lucas di Grassi, Stoffel Vandoorne, Pascal Wehrlein e Nyck de Vries são alguns dos pilotos com passado na grelha da F1 e que estão atualmente a competir no mundial de monolugares elétricos.

“Falo constantemente com o Checo [Sergio Pérez] e espero que dê o salto para a competição a sério. A Fórmula E é a sua casa, as portas estão abertas e é bem-vindo”, disse o cofundador da Fórmula E, citado pela Fox.São muitos os antigos pilotos da Fórmula 1 que estão ou passaram pela Fórmula E.

São muitos os rumores sobre a saída de Sergio Pérez, acontecendo mesmo durante a temporada passada, tendo ficado mais pressionado, ao que parece, com o regresso de Daniel Ricciardo à AlphaTauri. Os seus resultados não foram ao encontro das suas expectativas iniciais, quando afirmava querer discutir o título mundial com Max Verstappen. No final da temporada, Pierre Waché, diretor técnico em Milton Keynes, admitiu que a equipa falhou em apenas um capítulo no ano passado, ao não serem capazes de entender como fazer para permitir que o piloto mexicano conseguisse tirar partido de todo o potencial do RB19.

