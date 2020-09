F1: Sergio Pérez surpreendido com as opções disponíveis

Sebastian Vettel já foi confirmado na Aston Martin para 2021, sendo que Sergio Pérez fica livre, saindo da Racing Point no final de 2020. Pérez está na equipa desde 2014 e agora que se vê sem contrato para a próxima temporada, diz-se surpreendido pelas várias opções disponíveis.

À Sky Sports, Pérez afirmou: “Estou numa boa posições e bastante surpreendido com as opções disponíveis. Mas, não me quero apressar, vou analisar e depois tomar a minha decisão”.

Ao f1.com, o mexicano já mostrou a sua intenção de continuar na Fórmula 1: “O meu objetivo é continuar na Fórmula 1. Sou jovem, tenho ‘fome’ e um pacote que me dê motivação é o ideal. Também quero um projeto com o objetivo 2022, porque a mudança das regras é uma grande razão para eu continuar”.