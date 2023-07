F1, Sergio Pérez: “sim, eu sei onde está o problema, e é no sábado (qualificação)” | AutoSport

“Sei onde está o problema” diz Sergio Perez e acrescenta: “não tenho dúvidas que posso dar a volta à situação”

O mexicano tem plena convicção que em breve voltará ao seu melhor nível após uma sequência de maus fins de semana, especialmente na qualificação. Depois de ter estado a apenas 14 pontos do seu colega de equipa na Red Bull, Max Verstappen, após a quinta ronda da época em Miami, Perez está agora a 99 pontos de distância depois de não ter conseguido chegar à Q3 no Mónaco, Espanha, Canadá, Áustria e Grã-Bretanha e de ter começado na parte de trás da grelha.

Em Silverstone, onde Verstappen conquistou a sua oitava vitória da época, Pérez teve de se contentar com a sexta posição a partir do seu 15º lugar na grelha de partida: “Nada funcionou hoje”, lamentou Perez. “Tive um ótimo arranque, mas depois fui empurrado para fora da pista pelo Esteban [Ocon] e perdi posições no início, pelo que demorei mais tempo a passar pelo pelotão. Depois, fizemos a paragem três ou quatro voltas antes de o Safety Car sair, o que foi uma pena. Mas sim, eu sei onde está o problema, e é no sábado. [Na qualificação, há algumas coisas que temos de corrigir, mas o lado positivo é que o ritmo está lá aos domingos, que é quando os pontos são atribuídos

Continuo em segundo lugar no campeonato e acredito plenamente que posso dar a volta à minha época e voltar ao nível em que devo estar. Já estou no simulador [na segunda-feira], temos algumas ideias sobre onde trabalhar e estou confiante de que seremos capazes de o fazer.”

Pérez acrescentou que, apesar das suas recentes dificuldades na qualificação, se sente mentalmente preparado para recuperar, ao mesmo tempo que sublinhou o apoio que está a receber dos chefes de equipa Christian Horner e Helmut Marko: “Tenho todo o apoio da equipa, do Helmut, do Christian e de todos os meus engenheiros”, comentou. “Todos na equipa sabem do que sou capaz, mas às vezes são assim as coisas.

“Quando não nos sentimos totalmente confortáveis com o carro, temos tendência para ver margens destas.

Já aconteceu a qualquer outro piloto, mas o que importa é a forma como se ultrapassam estas situações.

“O mais importante é que mentalmente estou muito forte, estou num ponto muito forte e não tenho dúvidas de que vou ultrapassar isto.”