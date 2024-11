F1, Sergio Pérez: “Sei que o fim está a chegar”

Apesar de ter um contrato, o futuro de Sergio Perez com a Red Bull Racing é incerto, com Liam Lawson e Franco Colapinto a serem considerados possíveis substitutos do companheiro de equipa de Max Verstappen. Embora Perez tenha afirmado que vai correr em 2025, não tem a certeza de continuar além disso.

No podcast Podpah, Perez, agora com 34 anos, refletiu sobre a aproximação do fim da sua carreira e a dificuldade de equilibrar 24 corridas com a vida familiar, sublinhando a importância dos seus filhos à medida que envelhecem.

Perez reconheceu que poderá reformar-se em 2026 e partilhou aspirações para a sua carreira pós-F1. Espera ser mentor de jovens pilotos, especialmente talentos mexicanos, e fomentar o crescimento do desporto no México, onde a F1 ganhou uma popularidade significativa.

“Sou ligeiramente mais velho do que o Max, por isso já estou no fim da minha carreira. Tenho 34 anos. Os meus filhos são a coisa mais importante para mim e estão a chegar a uma idade importante. Com 24 corridas no calendário e a dedicação total que temos de ter, isto não é sustentável durante muitos mais anos.”

“Sei que o fim está a chegar. Só quero desfrutar e divertir-me. No futuro, gostaria muito de trabalhar com os jovens, especialmente os compatriotas. Temos assistido a um grande crescimento em termos de popularidade do desporto, para nós ter um piloto de Fórmula 1 era algo muito importante. Esperemos que consigamos trazer outro mexicano para este desporto. A F1 tem despertado grande interesse no meu país, por isso gostaria que continuasse”, disse Pérez.