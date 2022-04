F1, Sergio Pérez: “Se o calendário aumentar, deixo de correr” | AutoSport

Tem sido uma constante ao longo dos últimos meses. A Libety Media com cada vez mais apetite para novas pistas e com vontade de aumentar o seu calendário, do outros pilotos e equipas contra a ideia. Desta vez foi Sergio Perez que se mostrou contra o aumento do número de provas por ano, admitindo que poderá sair da F1 se os calendários incluírem mais provas:

“É ótimo que a Fórmula 1 continue a desenvolver-se e a crescer”, disse o mexicano ao The Athletic. “Podemos vê-lo onde quer que vamos – as pessoas começam a reconhecer-nos na rua cada vez mais vezes. Mas se houver demasiadas corridas, será mau”. Pelo menos para mim. Neste momento estamos constantemente imersos em trabalho, porque há muitas corridas. Simplesmente não temos tempo suficiente para estar com as nossas famílias. Eu pessoalmente tenho dois filhos. Penso que se o calendário se expandir ainda mais, definitivamente já não vou competir na Fórmula 1″, avisou Pérez.