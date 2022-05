F1: Sergio Pérez renova com a Red Bull até 2024 | AutoSport

Já não era segredo para ninguém. Depois de vencer o GP do Mónaco, Sergio Pérez abraçou Christian Horner e disse “devia ter assinado depois” numa piada em que o mexicano insinuia que poderia ter conseguido um contrato mais vantajoso. Mas agora é oficial. Sergio Pérez será piloto da Red Bull até 2024.

Com Max Verstappen assegurado até 2027, faltava apenas conhecer quem seria o colega de equipa nos próximos anos e a escolha acabou por ser óbvia. Pérez renovou com a Red Bull e ficará até 2024, dando estabilidade à equipa enquanto novos talentos se vão criando. Assim a dupla da Red Bull fica definida por dois anos. Com as recentes prestações de Pérez, a boa relação que tem com a equipa e com Verstappen e olhando a que o mexicano entende bem a sua posição na equipa, a renovação é o passo mais lógico.

“Para mim, esta tem sido uma semana incrível, ganhar o Grande Prémio do Mónaco é um sonho para qualquer piloto e depois o anúncio de que continuarei com a Equipa até 2024, apenas me deixa extremamente feliz”, disse Pérez. “Estou tão orgulhoso de ser um membro desta equipa e sinto-me completamente em casa aqui agora. Estamos a trabalhar muito bem juntos e a minha relação com o Max, dentro e fora da pista, está definitivamente a ajudar-nos a avançar ainda mais. Construímos uma tremenda dinâmica como equipa e esta temporada está a mostrar isso mesmo. Estou entusiasmado por ver onde isso nos pode levar a todos no futuro”.

“Desde que se juntou à Oracle Red Bull Racing, Checo [Pérez] tem feito um trabalho fantástico”, disse Christian Horner. “Uma e outra vez ele provou não só ser um magnífico jogador de equipa, mas à medida que o seu nível de conforto cresceu, tornou-se uma verdadeira força a ter em conta na grelha. Este ano deu mais um passo e a diferença para o Campeão do Mundo Max diminuiu significativamente, evidenciada pela sua soberba pole position em Jidá no início deste ano e pela sua maravilhosa vitória no Mónaco no passado fim-de-semana. Para nós, manter o seu ritmo, o seu talento e a sua experiência foi uma decisão fácil e estamos encantados por o Checo continuar a correr pela equipa até 2024. Em parceria com Max acreditamos que temos um par de pilotos que nos pode trazer os maiores prémios da F1”.

Isto significa que a renovação de Pierre Gasly com a Red Bull não deverá avançar. O piloto francês terá certamente outros interessados e entendeu hoje que não tem lugar na Red Bull no futuro. Assim, Gasly deverá começar a procurar outros destinos e a McLaren pode ser uma paragem aliciante, olhando à fraca forma de Daniel Ricciardo. Também Alex Albon já entendeu que o seu regresso à Red Bull é improvável, mas tem estado muito bem na Williams que deverá querer manter o piloto.