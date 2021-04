F1: Sergio Pérez relembra tempos na McLaren

A primeira passagem de Sergio Pérez por uma equipa de topo não correu da melhor forma. O mexicano esteve um ano na McLaren mas foi dispensado na segunda época.

Pérez relembrou esses tempos em que foi colega de equipa de Jenson Button:

“Nesse ano, penso que havia muita política porque o lado da condução não foi assim tão mau. Entrei numa equipa quando era bastante inexperiente ao lado do Jenson e basicamente era a sua equipa, ele era um Campeão do Mundo”, disse ele à Sky F1. “Eu fiquei à frente na qualificação, por isso em termos de ritmo acho que se podia ver que o jovem era rápido. Mas havia outras coisas à volta e aprendi com eles. Acho que sou um piloto mais completo. Se não funcionar agora, não vai funcionar nunca”.

A primeira impressão que Perez teve de Max Verstappen é que ele está focado em ser o mais rápido possível, mas fora do carro, Verstappen tem uma personalidade bastante descontraída.

“Com Max, posso dizer que ele quer ser o mais rápido possível e fora do carro tem uma personalidade muito descontraída”, disse Perez. “Esta é a primeira impressão que tenho tido. Estamos a trabalhar bem juntos, dando um feedback muito semelhante do que queremos e da direcção que queremos tomar. Penso definitivamente que tenho muito a aprender com Max e, esperemos, vice-versa também.”

Um dos sonhos de Pérez è vencer no México, perante o seu público:

“Sei que o carro no México é sempre bom. A Red Bull ganhou lá muitas corridas, por isso, é preciso imaginar que se eu conseguir vencer essa corrida será algo grande para mim. Mas a partir de agora só temos de pensar corrida a corrida e garantir que quando lá estivermos, também estaremos numa posição muito forte no Campeonato”.