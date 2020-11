F1, Sérgio Perez: Red Bull ou nada em 2021

Sérgio Pérez colocou de forma clara como poderá ser o seu futuro a curto prazo. Para o mexicano, 2021 será na Red Bull ou … em casa.

Pérez colocou de parte a possibilidade de estar envolvido noutras competições e afirmou que irá tirar um ano sabático se não conseguir um lugar que seja verdadeiramente apelativo, ou seja a Red Bull, o único que é verdadeiramente uma hipótese:

“Há apenas uma opção, estou aqui há tantos anos, quero continuar e acho que estou no auge da minha forma”, disse Pérez “Mas também quero continuar com um bom projeto. Então, acho que se não houver um bom projeto que me mantenha motivado para dar 100%, prefiro não aceitar. Acho que se eu não tiver uma vaga na Fórmula 1 no próximo ano, não me vejo a fazer outra coisa. Vou tirar um ano para considerar o que quero fazer, se realmente sinto falta da F1. A maioria dos outros pilotos retiram-se e depois de seis meses ficam loucos e querem fazer o que estiver disponível. Então eu tenho que ver. Nunca experimentei essa sensação na minha vida.”

“Por isso, tenho que ver também a vida fora do desporto, como é, e depois ver se sinto falta ou se só quero continuar com essa vida. Isso está fora do meu controlo . Vou continuar focado nas corridas que restam, o resto está fora de minhas mãos ”, concluiu.