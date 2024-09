F1: Sergio Pérez quer ficar mais dois anos

Apesar dos constantes rumores sobre o seu futuro, Sergio Pérez quer manter-se na F1 por mais algum tempo. Com os recentes rumores de que poderá pendurar o capacete para se dedicar mais à família, Pérez declarou firmemente que não tem planos para se reformar, afirmando: “Vou estar na Fórmula 1 pelo menos mais dois anos”, apesar de reconhecer que a sua carreira está a chegar ao fim.

“É um calendário difícil, 24 corridas por ano, mas vou estar na Fórmula 1 pelo menos mais dois anos”, disse Pérez ao diário desportivo espanhol Marca. “Não acho que ficarei aqui por muito tempo. O meu contrato é de dois anos, o que é muito tempo na Fórmula 1, mas sei que o fim está a aproximar-se”.

Pérez admitiu que a saída da F1 esteve recentemente na sua mente, mas preferiu continuar a correr em vez de se afastar. Abordando os desafios desta temporada com um carro que tem limitações, Perez insistiu que quer se retirar-se nos seus próprios termos.

“Foi um ano difícil. Foi difícil ter um carro com algumas limitações e não poder dizer nada porque o nosso colega de equipa estava a ganhar. O Max (Verstappen) estava a conduzir muito bem e a diferença entre nós era cada vez maior. Quero retirar-me quando eu decidir, não quando alguém me disser”, confirma. “É esse o meu principal objetivo – ser eu a decidir o meu futuro. No final, as pessoas esquecem-se do contrato. Eu acabei de assinar o contrato. As pessoas falam muito sobre tudo, mas eu não estava preocupado porque conhecia a situação.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA