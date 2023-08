F1: Sergio Pérez poderá ter um corte no salário | AutoSport

Sergio Pérez está a ter uma época dura, que começou a todo o gás, mas que passou por uma fase menos conseguida. Pérez chegou a estar a seis pontos do seu colega de equipa (Depois do GP do Azerbaijão) e agora está a 125 pontos do seu colega de equipa.

Surgiu hoje na net um rumor que dá conta da possibilidade da Red Bull usar uma cláusula que levaria a um corte do salário do piloto mexicano. O De Telegraaf noticiou este sábado que o atual acordo salarial de Perez com a Red Bull pode ser ajustado este mês se ele estiver 125 pontos ou mais atrás de Max Verstappen, o que acontece atualmente.

Pérez deverá estar a auferir atualmente um salário de cerca de 7,5 milhões de dólares por ano. Com as equipas de férias, dificilmente a Red Bull deverá comentar o rumor, mas se esse cenário se confirmar, poderá causar algum mal-estar entre o piloto e a equipa.