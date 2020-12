F1: Sérgio Pérez poderá ser apresentado em breve na Red Bull

Apesar de não haver confirmação oficial de nenhuma das partes, os rumores apontam para que Sérgio Pérez seja apresentado como piloto da Red Bull em breve.

O mexicano teve um ano tremendo com boas exibições, bons resultados mas ficou sem o lugar na Racing Point que optou por Sebastian Vettel. As prestações de Alex Albon nen sempre foram as melhores e a Red Bull vê se agora obrigada a optar por um deles, ou até por Nico Rosberg.

Os rumores avançados por vários meios de comunicação apontam para que seja o mexicano o escolhido. Os próximos dias trarão essa confirmação