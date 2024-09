F1: Sergio Pérez poderá anunciar saída no GP do México

Mais uma saída na Red Bull a caminho? Pelo menos é o que o mais recente rumor afirma, apontando a possibilidade de Sergio Pérez anunciar o fim da sua carreira no GP do México.

Quem o afirma é Joe Saward, no seu blog onde vai dando conta do que se passa e do que se ouve no paddock da F1. Segundo Saward, o rumor afirma que “Pérez e a Red Bull elaboraram um plano que o levará a anunciar a sua reforma no México, o que lhe dará uma saída mais suave do que ser despedido e será menos doloroso para as vendas da Red Bull nas Américas. Isto daria à Red Bull a oportunidade de procurar um novo piloto em 2025”.

Este rumor chega depois de Pérez ter afirmado recentemente que pretendia ficar mais dois ano no Grande Circo. A questão que se segue é simples: quem substituirá Pérez no caso de se confirmar este cenário?

Christian Horner referiu-se recentemente a George Russell como possibilidade para a Red Bull. Mas Saward aponta que Oscar Piastri poderá ser o alvo, aproveitando alguma instabilidade que se pode criar na McLaren. No entanto, a lógica diz que será difícil Mark Webber levar o seu piloto para uma equipa onde será claramente número 2, tirando-o de uma equipa que está muito mais estável, e onde Piastri tem mais hipóteses de se impor. A lógica também diz que Liam Lawson, se impressionar nas restantes corridas do ano, pode ter uma hipótese de subir à “equipa principal”. Tudo suposições, baseadas num rumor que não deixa de ser surpreendente. Mas a F1 é sempre recheada de surpresas, especialmente nos últimos tempos.