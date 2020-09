F1: Sergio Pérez pode rumar à Haas

Sergio Pérez pode estar perto de assegurar a sua manutenção na Fórmula 1, já que correm rumores que tem um pré-contrato com a Haas.

Depois de se ter ficado a saber que iria sair da Racing Point no final deste ano, na sequência da contratação de Sebastian Vettel, o mexicano pode preferir manter-se na F1 ao invés de rumar à IndyCar. Questionado, Guenther Steiner foi evasivo: “é uma pena se o perdermos na Fórmula 1. O mesmo sucede com o Nico Hulkenberg. Quanto a nós, não sei o que vamos fazer. Há muitas opções. A Haas tem 10 opções em cima da mesa para a sua dupla de 2021”. A Speedweek assegura que “Sergio Pérez assinou um pré-contrato para ser piloto da Haas a partir de 2021, mas a equipa não o confirma”.

A informação não especifica se irá substituir Romain Grosjean ou Kevin Magnussen, mas desconfia-se que o francês tem os dias contados na F1…