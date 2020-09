F1: Sergio Pérez pode ficar sem atualizações em Sochi

No Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 Lance Stroll teve um acidente que lhe danificou gravemente o RP20, que continha atualizações. Agora, há hipóteses de Sergio Pérez não conseguir ter atualizações para o Grande Prémio da Rússia, em Sochi.

Em Mugello, Lance Stroll bateu forte no muro, após um furo. Segundo o chefe de equipa da Racing Point, Otmar Szfnauer, em declarações à speedweek.com: “Parece que os danos de outro carro danificaram o pneu. A pressão estava alta e o pneu acabou por rebentar”.

Antes da corrida, Lance Stroll teve direito às novas evoluções do RP20, como novas caixa laterais, nova asa dianteira e novas peças na ventilação dos travões. Agora, com o acidente, para o Grande Prémio da Rússia a equipa está em contrarrelógio para tentar ter novas peças para ambos, mas, se não conseguirem, as atualizações devem ficar apenas para Stroll. De recordar que Sergio Pérez termina a relação com a Racing Point no final do ano, sendo substituído por Sebastian Vettel em 2021.