F1, Sergio Pérez: “Os DNFs têm ‘matado’ a minha época até agora” | AutoSport

Sergio Pérez ainda acredita que “está tudo em aberto” na ‘batalha’ pelo título após a pausa de verão, apesar de algumas desistências terem arrasado a sua época até ao momento.

Pérez registou a sua única vitória da época no Grande Prémio de Mónaco, reduzindo, nessa altura, para 15 pontos a desvantagem para o colega de equipa Max Verstappen, porém, depois, a sua época toma um total revés e atualmente encontra-se a uns longínquos 85 pontos do piloto neerlandês.

Enquanto Verstappen venceu quatro das seis corridas desde o Mónaco, Pérez registou apenas dois segundos lugares, bem como duas desistências, no Canadá e na Áustria.

O piloto também não viu a bandeira de xadrez na ronda inaugural da época, no Bahrein.

“Ainda é uma temporada muito longa”, disse Pérez antes do Grande Prémio da Hungria.

“O que tem realmente ‘matado’ a minha primeira metade da temporada têm sido os DNFs, para ser honesto. Sem esses DNFs, o meu campeonato teria um aspeto muito diferente do que é agora”.

“No geral, penso que há muitos aspetos positivos a retirar desta metade da época”.

Pérez foi obrigado a desistir no Bahrein devido a um problema na bomba de combustível, no Canadá foi um problema relacionado com a caixa de velocidades e, na Áustria, um duelo com George Russell na primeira volta acabou por forçar Pérez a desistir da corrida, com Russell a receber uma penalização de tempo por ter causado a colisão.

Pérez, no entanto, classifica a sua primeira metade da época como bastante positiva, tendo até conseguido renovar o seu contrato com a Red Bull.

“Penso que tem sido uma primeira metade de temporada muito boa, muito completa, juntando boas corridas, bons resultados e claro, boa consistência”.

“Penso que ainda está tudo aberto no campeonato”, concluiu o piloto mexicano.