F1: Sérgio Pérez nunca imaginou ter esta oportunidade

Sérgio Pérez falou da oportunidade que está a ter na Red Bull. O piloto mexicano nunca acreditou que tivesse esta oportunidade.

Pérez falou em sonho realizado no seu primeiro dia na Red Bull: “É um sonho tornado realidade. Quando vesti a minha camisola Red Bull e bebi uma lata, pensei “uau, esta é a marca que represento! É espantoso e difícil de imaginar. É uma oportunidade pela qual trabalhei muito – há mais de 15 anos. Penso que chegou na altura certa, estou pronto para isso e vou agarrá-la com ambas as mãos”.

“Houve muitos momentos quando pensei em desistir. Eu deixei toda a minha infância para trás. Os meus amigos, a minha família e a minha cultura era muito diferente. Muitas vezes pensei que a Fórmula 1 estava demasiado longe e que eu devia voltar para casa e ter uma vida mais normal. Mas foi o apoio da minha família que me manteve lá. Aqueles dois anos na Alemanha foram muito difíceis do ponto de vista emocional. Foi muito solitário. Estava ocupado durante a semana, mas os fins-de-semana sem corridas pareciam muito longos. Acho que nessa altura foi a determinação que me manteve lá – acredito que com determinação e paixão se pode alcançar os objetivos”.

“Trabalhei com Christian e o seu pai, pilotei para ele na minha primeira temporada no GP2”, acrescentou Perez. “É uma loucura pensar que depois de 12 anos estaremos a trabalhar juntos novamente. Admiro muito o Christian. Antes de mais, ele é uma pessoa fantástica e é também um grande líder de equipa. Há grandes tempos à nossa frente”.