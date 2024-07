F1, Sergio Perez novamente em xeque: as sete vidas de um ‘gato’ mexicano

Helmut Marko admite que a Red Bull poderá demitir Sergio Perez depois da corrida de Spa-Francorchamps, o GP da Bélgica que se realiza no próximo fim de semana.

Na Sky Deutschland, o ex-piloto de F1 Ralf Schumacher diz que Pérez “Ele devia acabar com o seu sofrimento. Precisamente quando a pressão sobre seus ombros dificilmente poderia ser maior, e ele não podia falhar, saiu de pista e foi eliminado na Q1 no GP da Hungria. A Red Bull tem tantos pilotos. Por quanto tempo eles poderão continuar a se sujeitar a isso?” diz Schumacher.

Já Helmut Marko, à Viaplay disse que Pérez teve uma sexta-feira muito forte, mas: “Infelizmente sofreu o acidente na qualificação”. Pérez tem cláusulas de desempenho no seu contrato, e esta fase é crítica, e agora na Bélgica a pressão é ainda maior e todos sabemos que quanto maior a pressão mais difícil é realizar boas prestações, pelo que pode o próximo fim de semana ser a última corrida de Pérez com a Red Bull: “Mantemos o que decidimos anteriormente, iremos avaliá-lo também na corrida na Bélgica na próxima semana. Então discutiremos juntos o que acontecerá no futuro”, disse.

Claramente a paciência da Red Bull está a esgotar-se, mas agora tudo depende da prestação na Bélgica, pois, e apesar de não haver certezas, as cláusulas de desempenho podem ter momentos certos e a Red Bull ter de decidir ‘sim ou sopas’ após a Bélgica, porque senão tem que esperar “mais não sei quantas” corridas até poder tomar uma decisão consubstanciada no que está escrito no contrato recentemente rubricado.