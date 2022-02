F1, Sergio Pérez: “no ano passado, demos tudo até à última volta, estamos prontos para fazer o mesmo” | AutoSport

A ‘nova’ Oracle Red Bull Racing juntou milhares de fãs online e ‘apresentou’ o RB18, ou pelo menos uma base muito, mas mesmo muito ‘básica’. Os maiores segredos ficam para mais tarde e Christian Horner, Max Verstappen e Checo Perez revelaram ao mundo o carro de 2022. Num evento que teve lugar no Red Bull Racing Technology Campus em Milton Keynes, Sergio Pérez mostrou-se: “entusiasmado por começar a nova época, e mal posso esperar para estar no bom caminho com o novo RB18.

Todos nós na grelha estamos a começar do zero esta época, pelo que se prevê um ano emocionante.

No ano passado, demos tudo de nós até à última volta e estamos prontos para fazer o mesmo em 2022.

Diz-se que os novos regulamentos melhoram a competição na pista, por isso espero que, para nós como pilotos, possamos competir mais, correr mais e seguir-nos uns aos outros de mais de perto.

Haverá muitas coisas que precisamos de aprender e adaptarmo-nos, mas estes novos regulamentos estão definidos para tornar tudo muito interessante.

Uma coisa que mal posso esperar por esta temporada é ver mais fãs de volta à pista, a Fórmula 1 está a crescer tanto em todo o mundo, por isso mal posso esperar para sentir aquela atmosfera novamente.

Espero que possamos dar aos fãs grande entretenimento e grandes corridas”.