F1, Sergio Pérez: “Nem sequer tenho tempo para falar do Daniel Ricciardo” | AutoSport

Sergo Pérez está pressionado e apesar de ter recebido mensagens de apoio por parte de Christian Horner, sabe que tem de mostrar mais do que tem feito até agora, especialmente depois de Daniel Ricciardo ter sido apontado como piloto da Alpha Tauri.

O piloto mexicano sabe que Ricciardo pode ser uma hipótese para o seu lugar mas, tentou sacudir a pressão:

“Estou na F1 há 13 anos, por isso não sou um tipo que pensa muito mais à frente. Estive com os engenheiros, nem sequer tenho tempo para discutir o que se está a passar com o Daniel”, disse. “Acho que é uma grande oportunidade para ele, e é isso. Estou a concentrar-me na Hungria e depois na Bélgica e não estou a pensar em 2025. É um mundo tão distante que é um disparate pensar tão longe. Está nas minhas mãos”, acrescentou. “É por isso que estou concentrado. Sou um vencedor, não gosto de ter fins-de-semana maus, não é para isso que estou aqui. Prefiro estar em casa a fazer outra coisa qualquer. Estou aqui porque sei que sou capaz de fazer e já o fiz antes. Já vimos isso com outros pilotos, outras equipas, que tiveram períodos difíceis. Mas eles não têm 20 substitutos depois de cada sessão, como acontece com os pilotos da Red Bull.”