F1, Sergio Pérez: “Não tenho absolutamente nada a perder”

Sergio Pérez não se intimida nem um pouco pelo facto de se ter tornado no novo companheiro de equipa de Max Verstappen na Red Bull, ao dizer que “Não tenho absolutamente nada a perder”. E tem toda a razão, já que depois dos anos que tem na F1, tem bastante mais a ganhar do que a perder nesta troca para a Red Bull, já que depois de ter saído da Racing Point as suas perspetivas eram simples: ou a Red Bull ou o mais que provável adeus à F1. No mínimo, um ano sabático!

Em entrevista ao Podcast da F1: Beyond The Grid, o mexicano diz o porquê de não se sentir ‘stressado’ com o desafio de enfrentar a Verstappen na Red Bull: “Ao vir para a Red Bull, sabia que vou enfrentar um grande desafio, que é o Max. Ele é um piloto muito completo. Não encontrei surpresas, para ser honesto, apenas descobri que ele é um piloto muito forte em todos os aspetos e por isso vai ser uma enorme tarefa, um grande desafio para mim. Mas era isto que eu queria. Queria confrontar-me contra o melhor do desporto. Por isso, é um grande desafio e uma grande oportunidade, e algo que estou ansioso. A forma como vejo as coisas é que não tenho absolutamente nada a perder na minha carreira. Tive a sorte de ter uma carreira fantástica, por isso o que quer que venha a seguir é ótimo”.

Não vejo porque deveria ele estar preocupado comigo, ou porque eu estar preocupado com ele. Estamos aqui ambos para fazer o melhor trabalho possível”, disse Pérez que espera saber mais dentro de algum tempo: “Nas primeiras três ou quatro corridas saberei mais, mas já posso ver que ele é um piloto muito rápido e sólido”, disse.