F1: Sérgio Pérez não está preocupado com o regresso de Daniel Ricciardo à Red Bull | AutoSport

Daniel Ricciardo perdeu o lugar de piloto principal na McLaren e preferiu ficar afastado da grelha da próxima época de Fórmula 1 e tentar regressar a uma equipa em posição que dê algumas garantias de lutar por vitórias em 2024. Entretanto, será piloto reserva da Red Bull, além de realizar algumas ações de marketing da estrutura liderada por Christian Horner, aproveitando o facto do australiano ser um dos mais carismáticos pilotos dos últimos tempos. Com o contrato de Sergio Pérez a terminar em 2024, a vinda de Ricciardo para a Red Bull foi vista como uma possibilidade do australiano poder substituir, ou pelo menos pressionar, o piloto mexicano. No entanto, Pérez diz que não se sente ameaçado com a chegada de Ricciardo ou sequer sente mais pressão do que a habitual.

“Estou muito tranquilo”, disse Pérez à Sky durante a demonstração da equipa com o seu carro nas ruas do campus em Milton Keynes. “Vivemos sempre sob muita pressão e isso não muda nada na minha perspetiva”.

Curiosamente, o terceiro classificado no campeonato de 2022 salienta o papel positivo que Ricciardo pode ter na equipa. “Penso que é uma grande conquista para a equipa ter um piloto como Daniel. Vai contribuir muito para a nossa equipa. É um tipo fantástico, é um dos tipos com quem mais me divirto no paddock. Será ótimo ter o Daniel na equipa, e para mim não muda nada”, garantiu.