F1: Sérgio Pérez não está preocupado com Daniel Ricciardo | AutoSport

A chegada de Daniel Ricciardo à Red Bull é vista como uma ameaça a Sergio Pérez, mas o mexicano não se mostra preocupado com esse cenário.

Ricciardo é agora piloto de testes e de reserva da Red Bull e uma potencial ameaça ao lugar de Pérez na Red Bull, especialmente depois do arrefecimento da relação entre ele e Max Verstappen. No entanto, o piloto mexicano não está particularmente preocupado:

“Estou bastante relaxado. Vivemos sob muita pressão o tempo todo, não muda nada do meu lado. Penso que é um grande feito da equipa ter um piloto como o Daniel. Ele vai contribuir muito para a nossa equipa. Ele é um tipo fantástico, é um dos pilotos com quem me dou melhor no paddock. É ótimo ter o Daniel na equipa e do meu lado isso não muda nada. Começámos as nossas carreiras numa altura semelhante, por isso conhecemo-nos há muito tempo. Certamente que me dou bem com ele”.

“Estou à espera para ver como se desenrola. A última vez que Ricciardo pilotou para a Red Bull foi em 2018 e os carros de F1 mudaram muito, é como se agora fosse uma categoria diferente. Penso que o Max também mudou muito. Daniel vs Checo é uma luta interessante para o lugar em 24… mas como é que eles avaliam Daniel? Podem pô-lo no simulador, mas não é como pilotar o carro verdadeiro. Então, dar-lhe-ão uma oportunidade num teste algures? Isso é o que eu gostaria de ver”.