F1, Sergio Pérez: “Não consigo imaginar que vou terminar a minha carreira” em 2024 | AutoSport

Sergio Pérez assinou em abril a renovação de contrato com a Red Bull até ao final de 2024, mas o piloto mexicano ainda acredita que a sua carreira na competição não chegará ao fim nessa temporada.

No final da temporada de 2024, Pérez terá 34 anos e acredita ainda conseguir manter-se na Fórmula 1, apesar de “roubar” muito tempo para outras atividades.

“Ainda tenho contrato até 2024, mas não consigo imaginar que vou terminar a minha carreira nessa altura”, disse Pérez à publicação alemã Sport Bild. “Sou demasiado jovem para isso e continuo a divertir-me muito. Mesmo que o desporto tome muito do meu tempo. Mas é assim que as coisas são. A Fórmula 1 torna-se a nossa a vida. E não se pode simplesmente deixar isso para trás”.

O piloto mexicano, ainda que acreditando ter muito para dar à Fórmula, diz-se pronto para fechar esse capítulo se assim for obrigado, sublinhando que “não será difícil para mim”. “Os momentos mais belos da minha vida não têm nada a ver com corridas”, acrescentou Pérez. “O nascimento dos meus filhos, por exemplo. Mas mesmo as coisas simples significam muito para mim. Quando vou buscar um taco por 20 pesos no México e passo tempo com a minha família, esses são momentos que não se experimentam na Fórmula 1″.

Sergio Pérez está a cinco pontos do segundo classificado no campeonato de pilotos, Charles Leclerc, podendo terminar esta época com o seu melhor resultado de sempre desde que em 2011 se estreou na Fórmula 1.