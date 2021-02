F1. Sérgio Pérez: ” Max Verstappen é um grande talento”

Sérgio Perez está ainda a descobrir os cantos à sua nova casa mas já sabe quem é o “dono”. O mexicano está entusiasmado por poder defrontar Max Verstappen com as mesmas armas. No entanto deixou elogios ao seu novo colega de equipa:

“Max é um grande talento e mal posso esperar para trabalhar com ele. Ele é realmente um talento natural e tecnicamente muito forte também. Mal posso esperar para lutarmos em conjunto para recolher o máximo de pontos possível para a equipa. O objetivo é ganhar, mas isso será um processo. A Mercedes tem uma vantagem, mas esperemos que este carro seja suficientemente bom para diminuir a diferença’‘, concluiu o mexicano.