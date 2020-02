F1: Sergio Pérez mais rápido no final da segunda hora

Sergio Pérez está no topo da tabela de tempos no final da segunda hora da primeira sessão de testes. O mexicano da Racing Point fez o melhor tempo com as borrachas C3. Max Verstappen é segundo e Valtteri Bottas que passou muito tempo no fundo da tabela é agora terceiro, depois de ter sido por breves instantes o mais rápido.

1 Perez Racing Point 1m17.375s 2 Verstappen Red Bull 1m17.787s 3 Bottas Mercedes 1m17.833s 4 Sainz McLaren 1m18.001s 5 Leclerc Ferrari 1m18.394s 6 Ocon Renault 1m18.491s 7 Russell Williams 1m19.181s 8 Magnussen Haas 1m19.433s 9 Kubica Alfa Romeo 1m19.916s 10 Kvyat AlphaTauri 1m20.134s