F1: Sergio Pérez mais próximo de assinar pela Cadillac

Sergio Perez está em negociações para um potencial contrato de três anos com a nova equipa Cadillac de Fórmula 1, que fará a sua entrada na competição em 2026, embora também esteja a considerar ofertas de pelo menos duas outras equipas de F1.

Depois de ter deixado a Red Bull, saída motivada por resultados aquém do esperado em 2024, Pérez tinha declarado que iria demorar seis meses a ponderar as suas opções. A Cadillac valoriza a sua experiência (281 partidas em GP) e o chefe de equipa Graeme Lowdon sublinhou a importância de recrutar pilotos competentes, quer estejam no ativo ou regressem à grelha.

A equipa está também a explorar outros candidatos e a considerar, embora sem prioridade, um piloto americano. Lowdon observou que, embora os fãs possam querer um piloto americano numa equipa americana, as escolhas serão feitas com base no mérito. Espera-se que Perez decida sobre o seu futuro no final deste mês. A Cadillac vai organizar um evento de lançamento durante o fim de semana do GP de Miami e é esperada a presença de Pérez, o que pode implicar um avanço nas conversações entre as partes interessadas.