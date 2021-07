F1: Sergio Pérez mais perto de um novo contrato | AutoSport

Sergio Pérez tem convencido os responsáveis da Red Bull e parece cada vez mais certa a renovação do mexicano pela equipa austríaca.

A ida de Pérez para a Red Bull foi uma oportunidade de ouro para Checo, considerado um dos melhores do grid. Apenas tinha de mostrar a sua qualidade e experiência, o que não era o dado adquirido pois a adaptação a uma nova equipa nem sempre é fácil como exemplifica Daniel Ricciardo na McLaren. Mas Pérez tinha tudo para convencer os responsáveis da equipa, o que tem feito. A relação com Max Verstappen é boa, a sua postura como “team player” também facilita a vida a todos e os resultados que tem obtido são muito positivos, permitindo à Red Bull lutar pelo título de construtores, competição que lidera neste momento.

A renovação de Pérez é assim uma decisão lógica e Christian Horner deu a entender que o processo poderá acontecer em breve:

“Estamos realmente satisfeitos com o trabalho que o Checo está a fazer, por isso vamos sentar-nos com ele no devido tempo”, disse Horner à Sky Sports F1. “Obviamente há algumas corridas para fazer antes das férias de Verão, mas estamos contentes com os pontos que ele está a conseguir e com o trabalho que está a fazer. Acho que não será uma longa discussão, por isso é bastante simples. Portanto, na altura certa, teremos essa conversa”.