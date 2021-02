F1: Sérgio Pérez já esteve em pista com a Red Bull

Sérgio Pérez já matou saudades de pilotar um F1 e esteve em ação, no circuito de Silverstone. O mexicano testou com o chassis de 2019, o RB15.

Perez começa assim a ambientar-se ao seu novo ambiente, tentando assimilar os procedimentos da Red Bull e as exigências do novo motor Honda, antes de se juntar ao companheiro de equipa Max Verstappen que irá fazer o shakedown do carro de 2021 na quarta-feira.