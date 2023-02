F1: Sergio Pérez influencia o desenvolvimento do novo carro | AutoSport

A direção do desenvolvimento de um carro de F1 é de grande importância, pois é isso que vai vincar certas caraterísticas e atenuar outras. É por isso que alguns carros são feitos à medida para alguns pilotos enquanto outros não conseguem tirar o mesmo partido da máquina. Sergio Pérez diz que tem influenciado o desenvolvimento do RB19.

Nos últimos anos tem-se dito que a Red Bull faz carros “a pensar” em Max Verstappen, apostando em características que beneficiam o campeão neerlandês. Mas este ano Pérez estará a dar um contributo mais pronunciado, como explicou ao motorsport.com, quando questionado sobre as melhorias a fazer no novo monolugar:

“Sim, certamente. Há coisas em que vamos trabalhar. Acreditamos que o carro já vai ser melhor. Estou a empurrar a equipa numa determinada direção, e acreditamos que vamos nessa direção. Mas vamos ver. Assim que tivermos o carro, tudo se resume a adaptarmo-nos ao carro e tentar tirar o máximo partido”.

“Penso que por vezes tomámos a direção errada com a afinação e compreender isso é muito importante”, explicou ele. “Penso que descobrimos no final da temporada o que estávamos a fazer com o carro, pelo que isso tem sido crucial para nós”.