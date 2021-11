F1, Sergio Perez: Gasly “merece ter outra oportunidade numa equipa de topo” | AutoSport

Sergio Perez juntou a sua voz ao de várias personalidades ligadas ao desporto automóvel, ao afirmar, após a corrida do Qatar, que Pierre Gasly merece uma segunda oportunidade numa grande equipa depois do que tem feito nas últimas duas temporadas, mas questionado pelo canal francês Canal Plus sobre algumas declarações de Gasly e o seu desapontamento em não ter sido escolhido para o lugar de Perez, o piloto mexicano afirmou que a equipas saberá melhor que ninguém quem seria a melhor escolha.

“Penso que, no final, é a equipa que tem mais informação sobre isso. Mais do que os meios de comunicação e mais do que os próprios pilotos. Após algumas corridas este ano, digamos cinco, os meus chefes vieram ter comigo para dizer que estavam contentes comigo e que queriam que continuasse”, acrescentando que, “no que diz respeito a Pierre, um nível elevado e merece ter outra oportunidade numa equipa de topo”.Em 2022, Pierre Gasly vai continuar a ser piloto da AlphaTauri, mas existe uma forte crença que o francês não voltará ao lugar na Red Bull. Jenson Button foi um dos últimos que defendeu esta teoria, afirmando que o piloto “terá algumas opções no final do próximo ano, mas para onde vai? Alpine, provavelmente, porque quer realmente estar com um fabricante. O problema é esse. A Alpine pode estar atrás da AlphaTauri neste momento, mas esse fabricante deverá estar melhor no futuro – deverá estar – porque eles têm dinheiro para o fazer”.