F1: Sergio Pérez foi mantido na Red Bull por uma questão de lealdade

Será que a Red Bull poderia ter sido campeã em 2024? A teoria diz que sim, mas a pratica nem sempre devolve resultados esperados. A má época de Sergio Pérez terá custado caro à equipa austriaca. No entanto, as chefias afastam a responsabilidade de “Checo” no desaire.

A Red Bull negou que a substituição de Sergio Perez a meio da época lhes tivesse garantido o título de construtores de 2024. Apesar de ter considerado uma mudança a meio da época, a Red Bull manteve Pérez, na esperança de que ele recuperasse a forma. No entanto, as suas dificuldades levaram a uma diferença de 285 pontos para Verstappen, contribuindo para que a equipa terminasse em terceiro lugar, atrás da McLaren e da Ferrari.

“É sempre fácil olhar em retrospetiva, e é impossível saber o que qualquer outra pessoa teria feito naquele carro”, disse Christian Horner ao PlanetF1. “O Sergio começou a temporada tão bem – segundo no Bahrein, segundo em Jidá, e tremendamente rápido no Japão, que é um circuito para grandes pilotos. A partir de Monte Carlo, a sua campanha perdeu força e, a partir daí, perdemos demasiados pontos. Ganhámos mais corridas do que qualquer outra equipa este ano por uma margem significativa e tivemos tantas pole positions [como a McLaren]. Terceiro no Campeonato de Construtores e, quando olhamos para o défice do segundo carro, é óbvio que foi demasiado grande, especialmente a partir dessa altura do ano. Isso foi algo que tentámos compreender e trabalhámos arduamente com o Sergio para tentar resolver alguns dos problemas que ele tinha. Mas custou muito caro em termos de pontos perdidos no Campeonato de Construtores.”

“Vejam o que o Sergio fez por nós nos últimos quatro anos”, acrescentou. “Queríamos realmente tentar ajudar a mudar o seu ano. Ele terminou em segundo lugar no Campeonato do Mundo em 2023 e ganhou cinco corridas no nosso carro e desempenhou um papel fundamental nos Campeonatos de Construtores em 2022 e 2023. Ele também desempenhou um papel importante no Campeonato de Pilotos de 21. Portanto, havia uma lealdade para tentar ajudar realmente o Checo. Mas, infelizmente, isso não se concretizou”.