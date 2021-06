F1: Sergio Perez foi mais rápido que Verstappen, diz Marko | AutoSport

Helmut Marko em entrevista à Auto Motor und Sport afirmou que em certas ocasiões do GP do Azerbaijão e mesmo do GP do Mónaco, Sergio Perez chegou a ser mais rápido que Max Verstappen. Para além disso, também disse que felizmente, Perez não teve tração na largada do recomeço da corrida, porque senão Lewis Hamilton lhe teria batido.

“Esteve sempre na frente. Mas esse já era o caso em Monte Carlo. Assim que teve espaço livre à sua frente, os seus tempos de volta eram tão rápidos, ou ainda mais rápidos, do que os de Verstappen. Isso também tornou possível o undercut”, disse Marko à publicação.

“E, graças a Deus, Perez não teve tração no reinício. Se ele tivesse largado melhor, Hamilton tê-lo-ia levado com ele. A sorte grande”.