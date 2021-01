F1, Sergio Pérez: “Faltava-me a oportunidade. Agora que a tenho, vou dar o máximo”

Sergio Pérez foi contratado pela Red Bull Racing para correr ao lado de Max Verstappen em 2021. Neste momento, a equipa austríaca é das melhores no pelotão e paraeste anos Pérez quer trabalhar para levar a luta à Mercedes, e talvez bater a equipa alemã.

A falar no podcast Talking Bull, Pérez afirmou que neste momento é um piloto “mais completo, em termos de experiência, de perceber as coisas e sei mais em termos técnicos. Agora consigo estar mais relaxado e fazer melhor o meu trabalho. Quero dar o meu melhor e dar luta à Mercedes no campeonato. Seria muito bom vencer o campeonato na despedida da Honda”.

Depois da melhor temporada na sua carreira de Fórmula 1 em 2020, Pérez quer continuar o sucesso, afirmando que “em 2020 tivemos um carro onde consegui mostrar mais. As pessoas viram do que sou capaz e agora tenho a minha grande oportunidade. Tenho de dar um passo em frente, subir ao próximo nível em todos os aspetos e estou pronto para isso. A única coisa que me faltava era a oportunidade. Agora que a tenho, vou trabalhar no máximo”.