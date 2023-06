F1: Sergio Pérez falha compromissos por motivos de saúde | AutoSport

Sérgio Pérez não estará presente hoje no circuito de Red Bull Ring. O mexicano teve um problema de saúde na noite passada e está a recuperar para tentar estar em condições para o resto do fim de semana. A equipa não especificou se há o risco do piloto poder faltar o fim de semana. A única certeza é que Pérez hoje ficará pelo hotel a recuperar, com um fim de semana intenso à porta, com corrida sprint.