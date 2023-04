F1: Sergio Pérez fala em “muito respeito” entre ele e Max Verstappen | AutoSport

Apesar de muitos questionarem o ambiente entre os dois pilotos da Red Bull, Sergio Pérez assegura que a relação entre ambos é de profundo respeito.

A polémica do ano passado entre os dois pilotos da Red Bull, em que Max Verstappen não cedeu o seu lugar a Sergio Pérez, já depois das contas do título estarem decididas, porque (supostamente) Pérez terá comprometido a qualificação (e por conseguinte a corrida) de Verstappen no Mónaco deixou no ar a possibilidade de termos uma relação tensa entre ambos em 2023. Pérez fez questão de dizer que a relação é boa e de grande respeito:

“Temos muito mais respeito uns pelo outro do que as pessoas possam pensar”, disse Pérez numa entrevista ao Motorsport.com. “Nos bastidores, há uma grande atmosfera dentro da equipa. Há muito respeito entre os dois lados da garagem. Penso que ambos somos suficientemente maduros para saber o que está certo e errado. Desde que seja esse o caso, não espero quaisquer mudanças. Ninguém está em tão boa forma como a Verstappen, não há dúvidas quanto a isso. Assim, combinando com a equipa e com o carro, ele é definitivamente o piloto mais difícil de bater. Por isso, tenho de tirar o máximo de mim para trazer o meu nível mais alto todos os fins-de-semana”.