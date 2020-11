F1, Sérgio Pérez: “Estou no topo da minha forma”

Sérgio Pérez tem sido dos pilotos em melhor forma desta época e tem apresentado uma consistência acima de toda a dúvida. O mexicano considera que está no topo da sua forma.

Pérez tornou-se num piloto maduro, consistente e desde dos tempos da Force India que tem revelado ser uma mais valia, Perdeu o fogo da juventude que tinha na Sauber e na McLaren, mas ganhou paciência e maturidade para se tornar numa das referência do grid atual. Pérez analisou a sua época até agora, depois de ter conquistado o seu nono pódio:

“Acho que, do meu lado, tem sido uma boa temporada, mas também a Fórmula 1, está muito ligada ao potencial do seu carro”, disse ele “Acho que tive temporadas muito boas no passado, mas não foram vistas como tal devido ao potencial do carro. Já terminei em sétimo no campeonato, algumas vezes em oitavo, mas estava a fazer um bom trabalho, um trabalho incrível. Acho que agora estou num nível muito bom na minha carreira, acho que provavelmente no meu auge em termos de experiência, compreensão e comunicação com a equipa também. Estou há um tempo com a equipa, então isso também ajuda. Acho que a temporada tem sido de altos e baixos devido a muitas coisas, circunstâncias, algumas dentro da pista, outras fora da pista. Ainda estamos a colocar a nossa temporada no caminho certo e tenho certeza que este pódio nos ajudará a terminar as últimas corridas em alta.”