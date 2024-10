F1, Sergio Pérez: “Estarei aqui a 100% no próximo ano”

Sergio Pérez afasta os rumores de aposentadoria no GP da Cidade do México…

Sergio Perez, piloto mexicano da Red Bull, fez questão de enterrar qualquer especulação sobre a sua possível ‘reforma’ da Fórmula 1. Após mais um desempenho dececionante, agora no Grande Prémio de Singapura, onde terminou apenas em décimo lugar, surgiram rumores de que Perez poderia anunciar a sua saída definitiva da F1, já no GP da Cidade do México.

No entanto, Perez tratou de afastar essas ideias de forma criativa, recorrendo às redes sociais para postar uma cena de O Lobo de Wall Street, onde Leonardo DiCaprio, no papel de Jordan Belfort, grita: “I’m not leaving” (“Não vou embora”).

Durante o Grande Prémio dos Estados Unidos, Perez foi questionado sobre o motivo por trás dessa resposta descontraída e explicou: “Às vezes, esses rumores ganham força e espalham-se. E, com o Grande Prémio do México tão próximo, não queria que os meus fãs fossem enganados por informações falsas. Só quis deixar claro que estarei aqui a 100% no próximo ano. Tenho um contrato, vou cumpri-lo e a minha prioridade agora é resolver os problemas do carro.”

A Red Bull, de fato, está a trabalhar para aprimorar o desempenho do RB20, com uma atualização significativa planeada para o fim de semana. Segundo Perez, a equipa tem enfrentado um problema de correlação aerodinâmica que dificulta a performance do carro. “É algo que ainda estamos a tentar entender,” disse o piloto. “No túnel de vento, detetámos uma questão de correlação e não temos dados concretos sobre essa atualização. Estamos apenas a tentar ajustar as características que nos têm dificultado o trabalho no último ano e meio, e retomar o ímpeto.”

Perez mostrou otimismo quanto à possibilidade das melhorias surtirem efeito: “O Circuito das Américas é uma pista ideal para testar essa atualização. Se conseguirmos ser competitivos aqui, acredito que o nosso campeonato pode levar uma grande volta.”