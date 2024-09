F1, Sergio Perez: “está tudo relacionado com o equilíbrio do carro”

Se Max Verstappen está com sérias dificuldades com o seu monolugar, imagine-se Sergio Pérez, que nunca chegou sequer perto de se conseguir entender com um carro que claramente foi feito à imagem do seu colega de equipa. Claramente, os pilotos da Red Bull estão a tirar o máximo que o seu carro dá neste momento, e se Verstappen caiu muito de produção, Pérez tem basicamente feito o mesmo que está a fazer há longo tempo. Para o mexicano, o lugar onde terminou foi mesmo o máximo que podia: “Desde a primeira volta do TL1 que este fim de semana tem sido complicado e, infelizmente, nunca chegámos lá. No início do dia, o equilíbrio estava a ser melhor com os pneus duros e conseguimos cuidar desse pneu, mas muito cedo começámos a ter problemas com a degradação e tornou-se difícil de gerir.

No último turno com os médios, fizemos um longo turno e, dado o ritmo do pneu, foi bastante difícil maximizar as coisas. A minha luta com o George (Russell) foi mesmo no limite e tivemos uma boa batalha, mas o pneu não funcionou para nós.

Tivemos dificuldades com o ritmo, mas mais do que isso, foi o equilíbrio, por isso temos de trabalhar para conseguirmos fazer tudo um pouco melhor, entre a baixa velocidade e a alta velocidade.

Estou muito confiante que a equipa aqui na pista e em casa tem a solução, já produzimos grandes carros no passado e não há razão para não voltarmos a tê-lo.

Agora não temos dúvidas, conhecemos o problema. Dado que está tudo relacionado com o equilíbrio do carro, se conseguirmos encontrar uma solução, podemos mudar, mas, por enquanto, é preciso baixar a cabeça até encontrarmos a resposta”, disse Sergio Perez.