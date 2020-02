F1, Sergio Pérez: “Espero que seja a minha melhor época de sempre”

Foi com um discurso ambicioso que Sergio Pérez fez a antevisão da época 2020. O piloto da Racing Point não teve medo de colocar a fasquia alta para este ano.

A Racing Point teve um ano 2019 dificil com um carro que ficou pronto “fora de horas” e que demorou a evoluir como pretendido. Os resultados ficaram aquém do esperado mas Sergio Pérez quer que 2020 seja diferente, para melhor, quer para ele quer para a equipa:

“[Tenho] ​​grandes metas para este ano”, explicou Perez no evento de lançamento do Racing Point em 2020 na Áustria. “Eu espero que esta seja a minha melhor temporada de sempre na Fórmula 1 e que eu consiga melhorar os meus resultados até agora. Esse será o alvo da temporada. Acho que ser o melhor do resto será muito difícil”, acrescentou. “A concorrência será muito forte, mas tenho certeza de que podemos lutar por isso. Acho que tivemos uma segunda metade muito forte da temporada, então não vejo razão para não começarmos forte em Melbourne este ano”.