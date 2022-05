F1: Sergio Pérez em negociações com a Red Bull | AutoSport

O resultado da negociação não deverá ser conhecido em breve, mas Sergio Pérez e a Red Bull já iniciaram as conversações para uma possível renovação de contrato. O piloto mexicano tem evidenciado boa forma nesta época, depois de um ano 2021 de altos e baixos. Com prestações mais fortes e mais perto do ritmo de Max Verstappen, Pérez está numa boa posição para renovar contrato.

A Red Bull não tem pressa, pois além de Pérez, tem Pierre Gasly, Alex Albon e até Yuki Tsunoda debaixo de olho para uma possível promoção à equipa principal. Mas a experiência de Pérez, a boa relação que tem desenvolvido com Verstappen e com o resto da equipa são pontos a favor do mexicano.

“Começámos a conversar, mas não temos pressa de fazer nada em breve”, disse Pérez, citado pela The Race, sobre a sua situação contratual.

“Checo está a fazer um excelente trabalho, está a pilotar a um nível muito elevado”, disse o diretor da equipa Red Bull, Christian Horner, citado pela mesma publicação. “Ele está mais confortável na equipa este ano, penso que o carro se adapta melhor às suas caraterísticas. Não tem algumas das peculiaridades que os nossos três carros anteriores, provavelmente, tinham. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que ele está a fazer. No entanto, só vimos uma amostra, por isso ainda é cedo no ano. Mas todos dentro da equipa estão muito satisfeitos com o trabalho que a Checo continua a fazer”.