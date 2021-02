F1, Sergio Pérez: “É um sonho tornado realidade”

Sergio Perez teve a sua primeira experiência com um Red Bull em pista, com um teste de dois dias em Silverstone, depois de ter rodado esta semana ao volante do Red Bull Racing RB15.

Descrevendo a sua primeira experiência num Red Bull Racing como um “sonho tornado realidade”, os preparativos do mexicano para a sua primeira temporada com a equipa começaram num circuito frio e húmido em Silverstone.

Sergio Pérez começou por stints curtos de voltas para otimizar o ajuste da bacquet e dos pedais, bem como a familiarização com os procedimentos operacionais, antes do trabalho no segundo dia, concentrando-se nos stints mais longas e na preparação dos fins-de-semana de corrida: “Tem sido espantoso”, disse ‘Checo’, relativamente aos seus primeiros tempos de pista com a equipa: “Olhar para o meu nome no carro é algo muito especial”. É definitivamente um sonho tornado realidade. Já fizemos muito trabalho no simulador, trabalhámos nos comandos e estou satisfeito com o progresso que fizemos em termos de nos sentirmos mais confortáveis no carro. Tudo sobre o carro é diferente. Claro que é também um monolugar de F1, mas a posição do assento é diferente, o volante, os travões, os botões, os procedimentos, o motor e a potência, o binário, tantas coisas são totalmente diferentes. Mas consigo ver que há tanto potencial com esta equipa”.