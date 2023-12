F1: Sergio Pérez é quem tem mais pontos de penalização acumulados | AutoSport

Como se percebe pelo título do artigo, Sergio Pérez é quem vai iniciar a próxima época com mais pontos de penalização. Recorde-se que, se um piloto da Fórmula 1 acumular 12 pontos de penalização na sua Superlicença, num período de 12 meses, ficará sem poder correr num Grande Prémio. Mas neste momento, o piloto da Red Bull não tem, para já, que se preocupar com isso.

Pérez soma 7 pontos de penalização e só começa a “limpar” em setembro, perdendo um desses pontos, tendo por isso um longo caminho até que comece a baixar neste ranking. É uma situação muito parecida à que vivia o mexicano antes da temporada de 2023 começar, uma vez que também tinha 7 pontos de penalização. Nessa altura, tinha a companhia de Max Verstappen com o mesmo número de pontos de penalização, enquanto Yuki Tsunoda somava oito pontos.

Logan Sargeant, na sua temporada de estreia, somou 6 pontos de penalização, expirando dois desses pontos apenas em setembro. Lance Stroll tem mais dois pontos do que tinha em fevereiro passado, somando 5 pontos de penalização, enquanto George Russell e Lewis Hamilton estão neste momento com 4 pontos, seguindo-se Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda com 3.

Desta vez, Verstappen tem apenas dois pontos somados, encontrando-se com o mesmo número de Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Nyck de Vries, que ainda conta para este somatório.

Piloto Pontos Expira em / pontos Sergio Pérez 7 17.09.24 / 1 ponto Logan Sargeant 6 03.09.24 / 2 pontos Lance Stroll 5 09.07.24 / 2 pontos George Russell 4 28.05.24 / 2 pontos Lewis Hamilton 4 29.07.24 / 2 pontos Nico Hülkenberg 3 28.05.24 / 2 pontos Yuki Tsunoda 3 04.06.24 / 1 ponto Carlos Sainz 2 02.04.24 / 2 pontos Nyck de Vries 2 02.07.24 / 2 pontos Zhou Guanyu 2 23.07.24 / 2 pontos Valtteri Bottas 2 30.10.24 / 2 pontos Max Verstappen 2 18.11.24 / 2 pontos

