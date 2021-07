F1, Sergio Perez: “é importante seguir o nosso próprio caminho” | AutoSport

Sergio Perez é um dos raros pilotos da Red Bull que não chegaram através do programa de jovens pilotos da estrutura. Chegou com muita experiência à equipa e se nas corridas iniciais os resultados não fossem coincidentes com as suas capacidades, com o desenrolar da temporada, sente-se que o piloto está mais consolidado na Red Bull.

Não são só os resultados que começam a aparecer, é também a forma de trabalhar que se tem vindo a alterar. Perez contou depois do GP da Áustria, que tem vindo a trabalhar na sua própria afinação do monolugar.

“Sim, estou a começar a fazê-lo cada vez mais por minha conta, escolher a minha própria direção. É mais difícil comparar a configuração quando ambos os carros não estão a funcionar com as mesmas especificações aerodinâmicas. Por isso é importante seguir o nosso próprio caminho”, disse o mexicano ao motorsport.com. “Adoptamos uma abordagem muito diferente para a configuração, também para descobrir coisas. Tentámos descobrir algumas coisas com e sobre o carro. Aproveitamos esta oportunidade para conhecer melhor o carro a partir da referência que já tínhamos. No final, fizemos os ajustes certos e penso que tivemos definitivamente um carro melhor para a corrida do que para a qualificação.”