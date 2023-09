F1: Sergio Perez deve sair da Red Bull no final do contrato… se não antes | AutoSport

São cada vez mais fortes os sinais que indicam a saída de Sergio Perez no final do seu contrato com a Red Bull, não sendo mesmo uma grande surpresa se isso sucedesse um ano antes ou seja no final de 2023, embora essa perspetiva já tenha sido mais forte do que é agora.

Essa probabilidade é menor, mas depois do final de 2024 dificilmente o mexicano continua em Milton Keynes. No início deste ano, foram levantadas questões sobre o futuro de Perez e se era já possível que o mexicano fosse dispensado no final da atual campanha, a especulação ganhou tom no período em que Pérez falhou a Q3 cinco vezes, entre as corridas do Mónaco e da Grã-Bretanha, mas o chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, disse recentemente que Pérez irá, no mínimo, cumprir o seu contrato com a equipa, e em declarações ao DAZN España, Pérez já disse que só no próximo ano se rá reunir com a equipa: “se este lugar para 2025 não estiver aqui, teremos de procurar outras alternativas, mas, neste momento, o meu principal objetivo é estar aqui, ganhar mais corridas e continuar a ganhar campeonatos com a Red Bull. Tenho contrato até ao próximo ano e, a certa altura, no próximo ano, vamos sentar-nos e conversar”.

Contudo, Helmut Marko disse à Servus TV que o mexicano já tem mais de 30 anos, e que a Red Bull quer pilotos rápidos e jovens, apontando as agulhas para Lando Norris: “Ele (Norris) é definitivamente um candidato para nós. Na Toro Rosso, já tínhamos chegado a um acordo com ele na altura, até que o seu empresário se apercebeu que havia uma opção de contrato com a McLaren. Em termos de juventude e de velocidade, ele seria muito bom para nós. O Sergio, por outro lado, já tem mais de 30 anos e está à espera do seu quarto filho. Por isso, também tem outros interesses, pelo que temos de ver o que acontece a seguir”, disse Marko na ServusTV.